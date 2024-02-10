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В Минобороны Нидерландов призвали не ограничивать военную поддержку Украины

В Минобороны Нидерландов призвали не ограничивать военную поддержку Украины Военная поддержка Украины не должна иметь ограничений, если речь идет об обычном вооружении, подготовке военных и запчастях.
Другие страны
10 февраля 2024 г. 18:33
В Минобороны Нидерландов призвали не ограничивать военную поддержку Украины

Военная поддержка Украины не должна иметь ограничений, если речь идет об обычном вооружении, подготовке военных и запчастях.

Как передает Report, об этом заявила исполняющая обязанности главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в радиопрограмме Met het Oog op Morgen.

"Когда речь заходит о вооружении, обычном вооружении, подготовке и запасных частях, то здесь, на мой взгляд, не должно быть границ", - отметила она.

По словам Оллонгрен, важно продолжать поддерживать Украину. "И я думаю, что мы научились, как это делать, - сказала исполняющая обязанности министра. - Мы начали с поставок из наших собственных запасов, а теперь мы делаем это в сотрудничестве с другими странами и промышленностью, потому что мы также должны сохранять наши запасы".

Отметим, что на 2024 год на поддержку Украины в голландском бюджете заложено €2 млрд.

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