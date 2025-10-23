Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    В Минобороны Литвы заявили о нарушении авиацией РФ воздушного пространства страны

    Другие страны
    • 23 октября, 2025
    • 22:13
    В Минобороны Литвы заявили о нарушении авиацией РФ воздушного пространства страны

    В Литве по тревоге подняли истребители миссии НАТО из-за нарушения литовского воздушного пространства самолетами российских ВКС.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба литовского Минобороны.

    "23 октября около 18:00 ВВС Литвы зафиксировали нарушение государственной границы в районе Кибартай (город на границе с Калининградской областью РФ - ред.): российский самолет Су-30 и самолет-заправщик Ил-78, возможно, проводившие учения по дозаправке в Калининградской области, вошли в воздушное пространство Литвы примерно на 700 метров и, пробыв в воздушном пространстве Литвы около 18 секунд, покинули его", - говорится в сообщении.

    "В ответ на инцидент к месту нарушения были подняты два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Испании, выполняющие миссию по патрулированию воздушного пространства НАТО", - добавили в ведомстве.

    Там заявили, что натовские истребители "в настоящее время осуществляют воздушное патрулирование".

