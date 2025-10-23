İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi

    Litvanın Müdafiə Nazirliyi: Rusiya təyyarələri ölkənin hava məkanını pozub

    Digər ölkələr
    • 23 oktyabr, 2025
    • 22:38
    Litvanın Müdafiə Nazirliyi: Rusiya təyyarələri ölkənin hava məkanını pozub

    NATO missiyasının Litvadakı qırıcı təyyarələri Rusiya Aerokosmik Qüvvələrinə məxsus təyyarələrin ölkənin hava məkanını pozması səbəbindən səmaya qaldırılıb.

    "Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Litvanın Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Oktyabrın 23-də saat 18:00 radələrində Litva Hərbi Hava Qüvvələri Kibartay (Rusiyanın Kalininqrad vilayəti ilə həmsərhəd şəhər – red.) yaxınlığında dövlət sərhədinin pozulması faktını aşkarlayıb: Rusiyanın Su-30 təyyarəsi və İl-78 yanacaqdoldurma təyyarəsi ehtimal ki, Kalininqrad vilayətində yanacaqdoldurma təlimləri keçirib, Litvanın hava məkanına təxminən 700 metr daxil olub və hava məkanında təxminən 18 saniyə qaldıqdan sonra onu tərk edib", - məlumatda deyilir.

    "Hadisəyə cavab olaraq İspaniyanın Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus iki "Eurofighter Typhoon" qırıcı təyyarəsi səmaya qaldırılıb, NATO-nun hava polisi missiyasını yerinə yetirib", - nazirlik əlavə edib.

    Bildirilir ki, NATO qırıcıları hazırda hava patrulları həyata keçirir.

    Litva NATO Rusiya
    В Минобороны Литвы заявили о нарушении авиацией РФ воздушного пространства страны

    Son xəbərlər

    23:37

    Azərbaycanın yunan-Roma güləşçiləri dünya çempionatında üçüncü olublar

    Fərdi
    23:26

    Amerikalı senator: TRIPP layihəsi yeni bir ticarət yolu yaradacaq

    Xarici siyasət
    23:03

    "Gəncə"nin baş məşqçisi: "Komandamız sıxıntılı zamandan keçir"

    Komanda
    22:53

    Mirzoyan Fransa Senatının sədri ilə Cənubi Qafqazdakı prosesləri müzakirə edib

    Region
    22:46

    "Fənərbağça" UEFA Avropa Liqasında Almaniya klubuna qalib gəlib

    Futbol
    22:38

    Litvanın Müdafiə Nazirliyi: Rusiya təyyarələri ölkənin hava məkanını pozub

    Digər ölkələr
    22:38

    Ağ Ev Tramp və Putinin gələcək görüşünü istisna etmir

    Digər ölkələr
    22:31

    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva "Eşqi-nur" sərgisini ziyarət ediblər

    Mədəniyyət siyasəti
    22:25

    Türkiyədə inşaat qəzası zamanı dağıntı olub, xəsarət alanlar var

    Region
    Bütün Xəbər Lenti