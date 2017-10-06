В минфине Молдовы идут обыски

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Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В министерстве финансов Молдовы проходят обыски по делу, связанному с коррупцией.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра республики Анжела Старински.

"В министерстве финансов проходят обыски. Операция началась рано утром. Касается дела о коррупции, по которому проходят несколько человек. Больше деталей будет после того, как операция завершится", - сообщила А. Старински.

Отметим, что в Молдове с осени прошлого года начались массовые задержания по делам о коррупции.