В МИД Украины положительно оценили переговоры с США в Майами
Другие страны
- 30 ноября, 2025
- 22:58
Замглавы украинского МИД Сергей Кислица назвал содержательной и на данный момент конструктивной встречу американской и украинской делегаций в Майами, штат Флорида.
Как передает Report, об этом дипломат написал в соцсети X.
"Очень содержательно и пока конструктивно. Теплая атмосфера, способствующая потенциальному прогрессивному результату. Отличное руководство [госсекретаря США] Марко Рубио. Как и в Женеве, я ценю подход Джареда Кушнера (член американской делегации - ред.) и то, как он излагает свое видение", - отметил Кислица.
Свою публикацию он сопроводил фотографией с переговоров США и Украины, ранее опубликованной секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым.
Последние новости
23:07
В Мадриде десятки тысяч вышли на протесты, требуя досрочных выборов в парламентДругие страны
22:58
В МИД Украины положительно оценили переговоры с США в МайамиДругие страны
22:39
Азербайджанская каратистка взяла бронзу чемпионата мира в ЕгиптеИндивидуальные
22:26
Вертолет ВВС Шри-Ланки разбился в ходе спасательной операцииДругие страны
22:11
Картина Рубенса "Христос на кресте" продана на аукционе за €2,3 млнИскусство
21:52
CNN: Мадуро заявил о готовности уйти в отставкуДругие страны
21:34
Ферстаппен выиграл Гран-при КатараФормула 1
21:23
Фото
В Тегеране состоялась встреча Пезешкиана и ФиданаВ регионе
21:15