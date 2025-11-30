Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    В МИД Украины положительно оценили переговоры с США в Майами

    Другие страны
    • 30 ноября, 2025
    • 22:58
    Замглавы украинского МИД Сергей Кислица назвал содержательной и на данный момент конструктивной встречу американской и украинской делегаций в Майами, штат Флорида.

    Как передает Report, об этом дипломат написал в соцсети X.

    "Очень содержательно и пока конструктивно. Теплая атмосфера, способствующая потенциальному прогрессивному результату. Отличное руководство [госсекретаря США] Марко Рубио. Как и в Женеве, я ценю подход Джареда Кушнера (член американской делегации - ред.) и то, как он излагает свое видение", - отметил Кислица.

    Свою публикацию он сопроводил фотографией с переговоров США и Украины, ранее опубликованной секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым.

    Ukrayna XİN Mayamidə ABŞ ilə aparılan danışıqları müsbət qiymətləndirib
    Лента новостей