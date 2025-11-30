Ukrayna XİN Mayamidə ABŞ ilə aparılan danışıqları müsbət qiymətləndirib
Digər ölkələr
- 30 noyabr, 2025
- 23:17
Ukraynanın xarici işlər nazirinin müavini Sergey Kislitsa Florida ştatının Mayami şəhərində keçirilən ABŞ və Ukrayna nümayəndə heyətlərinin görüşünü məzmunlu və hazırkı mərhələdə konstruktiv adlandırıb.
"Report" xəbər verir ki, diplomat bu barədə "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.
"Çox məzmunlu və hələlik konstruktiv. Potensial irəliləyişə şərait yaradan isti bir atmosfer. Marko Rubionun əla rəhbərliyi. Cenevrədə olduğu kimi, mən Cared Kuşnerin yanaşmasını və öz baxışını izah etmə tərzini yüksək qiymətləndirirəm", – deyə Kislitsa vurğulayıb.
O, paylaşımına ABŞ və Ukrayna danışıqlarından çəkilmiş, daha əvvəl Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rüstəm Umerov tərəfindən yayımlanmış fotonu da əlavə edib.
Son xəbərlər
23:17
Ukrayna XİN Mayamidə ABŞ ilə aparılan danışıqları müsbət qiymətləndiribDigər ölkələr
22:46
Şri-Lanka HHQ-yə məxsus helikopter xilasetmə əməliyyatı zamanı qəzaya uğrayıbDigər ölkələr
22:33
Rubensin "İsa çarmıxda" tablosu hərracda 2,3 milyon avroya satılıbİncəsənət
22:16
KİV: Maduro istefa verməyə hazır olduğunu açıqlayıbDigər ölkələr
22:00
Azərbaycan karateçisi dünya çempionatında bürünc medal qazanıbFərdi
21:38
Ferstappen Qətər Qran-prisinin qalibi olubFormula 1
21:19
KİV: İranın vitse-prezidentinin həyat yoldaşı avtomobil qəzasında ölübRegion
21:13
Cəlilabadda 6 aylıq körpə ölübHadisə
21:05