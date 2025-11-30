İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Ukrayna XİN Mayamidə ABŞ ilə aparılan danışıqları müsbət qiymətləndirib

    • 30 noyabr, 2025
    • 23:17
    Ukrayna XİN Mayamidə ABŞ ilə aparılan danışıqları müsbət qiymətləndirib

    Ukraynanın xarici işlər nazirinin müavini Sergey Kislitsa Florida ştatının Mayami şəhərində keçirilən ABŞ və Ukrayna nümayəndə heyətlərinin görüşünü məzmunlu və hazırkı mərhələdə konstruktiv adlandırıb.

    "Report" xəbər verir ki, diplomat bu barədə "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.

    "Çox məzmunlu və hələlik konstruktiv. Potensial irəliləyişə şərait yaradan isti bir atmosfer. Marko Rubionun əla rəhbərliyi. Cenevrədə olduğu kimi, mən Cared Kuşnerin yanaşmasını və öz baxışını izah etmə tərzini yüksək qiymətləndirirəm", – deyə Kislitsa vurğulayıb.

    O, paylaşımına ABŞ və Ukrayna danışıqlarından çəkilmiş, daha əvvəl Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rüstəm Umerov tərəfindən yayımlanmış fotonu da əlavə edib.

    Ukrayna XİN Mayami
    В МИД Украины положительно оценили переговоры с США в Майами

