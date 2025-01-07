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В МИД Франции назвали тревожным сигналом успешный саммит БРИКС в Казани

В МИД Франции назвали тревожным сигналом успешный саммит БРИКС в Казани Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро выразил обеспокоенность в связи с успешным проведением саммита стран БРИКС в Казани, призвав не упускать инициативу в формировании будущего мира.
Другие страны
7 января 2025 г. 14:23
В МИД Франции назвали тревожным сигналом успешный саммит БРИКС в Казани

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро выразил обеспокоенность в связи с успешным проведением саммита стран БРИКС в Казани, призвав не упускать инициативу в формировании будущего мира.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил, выступая на конференции французских послов, которая проходит в Париже.

"Успех встречи БРИКС в Казани, несмотря на то, что у ее участников нет общего видения того, каким должно быть будущее, это новое предупреждение, которое мы не можем игнорировать", - сказал Барро, обращаясь к послам республики. Он выступил с призывом не терять времени на пути реформирования многосторонних отношений, заявив, что сейчас некогда "делать то, что сильно, более справедливым, а то, что справедливо, более сильным".

"Я надеюсь, что к 2026 году, когда наша страна будет председательствовать в "Группе семи", мы завершим важнейшую работу над будущим мира и глобального управления. Сейчас, когда ООН празднует свое 80-летие, давайте решительно двигаться вперед, чтобы обеспечить нашим африканским партнерам достойное место в глобальном управлении, Совете Безопасности [ООН] и международных финансовых институтах", - заключил он.

Отметим, что 22-24 октября прошлого года в Казани прошел 16-й саммит БРИКС.

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