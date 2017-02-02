В Международном Суде ООН пройдет заседание по делу между Украиной и Россией

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ С 6 по 9 марта в Гааге в Международном Суде ООН пройдет заседание, посвященное запросу Украины принять временные меры в связи с ее иском против России, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН.
16 января Украина инициировала производство дела против России в связи с предполагаемыми нарушениями Конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21 декабря 1965.
Временные меры являются своего рода временным судебным запретом. Их цель заключается в замораживании развития ситуации пока Суд не вынесет окончательное решение по спору.
В поступившем ранее в Суд исковом заявлении отмечается, что российская сторона направляет на восток Украины финансы и оружие, а также готовит бойцов для незаконных вооруженных группировок.
Международный Суд является одним из шести главных органов ООН. Это — единственный международный судебный орган универсального характера, разрешающий споры между государствами. Он состоит из 15 судей, избираемых Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности на девятилетний срок. Участниками Статута Суда являются 192 государства. Около 70 из них признали юрисдикцию этого органа обязательной, но ряд из них сопроводили признание целым рядом оговорок.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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