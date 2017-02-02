В Международном Суде ООН пройдет заседание по делу между Украиной и Россией

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ С 6 по 9 марта в Гааге в Международном Суде ООН пройдет заседание, посвященное запросу Украины принять временные меры в связи с ее иском против России, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН.

16 января Украина инициировала производство дела против России в связи с предполагаемыми нарушениями Конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21 декабря 1965.

Временные меры являются своего рода временным судебным запретом. Их цель заключается в замораживании развития ситуации пока Суд не вынесет окончательное решение по спору.

В поступившем ранее в Суд исковом заявлении отмечается, что российская сторона направляет на восток Украины финансы и оружие, а также готовит бойцов для незаконных вооруженных группировок.

Международный Суд является одним из шести главных органов ООН. Это — единственный международный судебный орган универсального характера, разрешающий споры между государствами. Он состоит из 15 судей, избираемых Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности на девятилетний срок. Участниками Статута Суда являются 192 государства. Около 70 из них признали юрисдикцию этого органа обязательной, но ряд из них сопроводили признание целым рядом оговорок.