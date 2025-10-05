В метро Нью-Йорка погибли два человека
Другие страны
05 октября, 2025
- 05:47
Две девочки погибли в метро Нью-Йорка (США - ред. ), попытавшись проехаться на крыше вагона.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию города.
"Две девочки были найдены мертвыми на крыше поезда метро Нью-Йорка", - говорится в сообщении.
Местные власти в связи с этим призвали молодых людей не заниматься зацепингом, напомнив о его опасности для жизни.
