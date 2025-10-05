Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    В метро Нью-Йорка погибли два человека

    Другие страны
    • 05 октября, 2025
    • 05:47
    В метро Нью-Йорка погибли два человека

    Две девочки погибли в метро Нью-Йорка (США - ред. ), попытавшись проехаться на крыше вагона.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию города.

    "Две девочки были найдены мертвыми на крыше поезда метро Нью-Йорка", - говорится в сообщении.

    Местные власти в связи с этим призвали молодых людей не заниматься зацепингом, напомнив о его опасности для жизни.

    США метро Нью-Йорк погибшие
    Nyu-York metrosunda iki nəfər həlak olub

