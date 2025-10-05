Nyu-York metrosunda iki nəfər həlak olub
- 05 oktyabr, 2025
- 05:57
Nyu-York metrosunda vaqonun damında gəzməyə cəhd edən iki qız həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "NBC" telekanalı şəhər polisinə istinad edərək məlumat yayıb.
"Nyu-York metrosunda qatarın damında iki qızın cəsədi tapılıb", - məlumatda bildirilib.
Yerli hakimiyyət orqanları bununla əlaqədar gəncləri qatarın üstündə və ya yanında səyahət etməkdən çəkinməyə çağırıb, bunun həyat üçün təhlükəli olduğunu xatırladıb.
