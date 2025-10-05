İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Nyu-York metrosunda iki nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    • 05 oktyabr, 2025
    • 05:57
    Nyu-York metrosunda iki nəfər həlak olub

    Nyu-York metrosunda vaqonun damında gəzməyə cəhd edən iki qız həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "NBC" telekanalı şəhər polisinə istinad edərək məlumat yayıb.

    "Nyu-York metrosunda qatarın damında iki qızın cəsədi tapılıb", - məlumatda bildirilib.

    Yerli hakimiyyət orqanları bununla əlaqədar gəncləri qatarın üstündə və ya yanında səyahət etməkdən çəkinməyə çağırıb, bunun həyat üçün təhlükəli olduğunu xatırladıb.

    Nyu-York metrosu Ölüm
