В Мельбурне антивоенный протест завершился беспорядками и стычками с полицией

Антивоенная акция протеста в австралийском Мельбурне завершилась масштабными беспорядками и столкновениями с полицией.

Антивоенная акция протеста в австралийском Мельбурне завершилась масштабными беспорядками и столкновениями с полицией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в правительстве штата Виктория.

"Полиция штата Виктория будет решительно пресекать угрозы полицейским и обществу, в том числе те, что были зафиксированы во время прошедшей сегодня акции. Конечно, у граждан есть право на мирный протест, но вести себя таким позорным образом по отношению к сотрудникам полиции, которые выполняют свою работу, защищая общественную безопасность, недопустимо", - заявила в эфире телеканала ABC глава регионального правительства Джасинта Аллан, сообщившая о беспорядках, произошедших в ходе акции протеста в центре Мельбурна.

Во время манифестации, организованной правозащитными группами, выступающими против проведения оборонной конференции и выставки вооружений в городском экспоцентре, протестующие вступили в противодействие с полицией. Они забрасывали полицейских камнями и поджигали мусорные баки. В ответ стражи порядка применили перцовые баллончики, резиновые пули и светошумовые гранаты. По данным полиции, 33 человека арестованы, еще несколько десятков задержаны. 24 сотрудника правоохранительных органов получили травмы и обратились за медицинской помощью.

Акция, по словам организаторов, призвана "сорвать крупнейшую в Австралии выставку оружия International Land Defence Exposition", которая проходит с 11 по 13 сентября в Международном выставочном центре Мельбурна.