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В Мексике в результате нападения на бар погибли пять человек

В Мексике в результате нападения на бар погибли пять человек
​По меньшей мере пять человек погибли и шесть получили ранения в результате нападения неизвестных на бар на мексиканском курорте Акапулько

По меньшей мере пять человек погибли и шесть получили ранения в результате нападения неизвестных на бар на мексиканском курорте Акапулько, штат Герреро, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Местные СМИ со ссылкой на прокуратуру штата, группа вооруженных людей совершила нападение на посетителей бара "Mr. Bar", расположенного на набережной города напротив гостиницы Fiesta Americana.

На месте происшествия были обнаружены четверо погибших и семеро пострадавших, один из которых скончался позднее в больнице.

По факту нападения был задержан один подозреваемый. Прокуратура расследует обстоятельства инцидента.

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