В Мексике в результате перестрелки погибли 19 человек

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Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ 19 человек погибли в ходе столкновений между силами полиции и членами преступной группировки в Мексике.

Как передает Report, об этом сoобщает AP.

По данным, инцидент произошел в штате Синалоа на севере-западе страны в городе Вилла Юнион.

Согласно официальному заявлению властей 19 человек на автомобилях напали на 15 полицейских, к которым позже на помощь пришли их коллеги. В результате нападения погибли все 19 нападавших, пять полицейских получили легкие ранения.

Синалоа родина многичисленных мексиканских мафиози. Число убийств в штате возросло после того как лидер картеля Хоаким Газман по кличке Эль Чапо был экстрадирован в США.