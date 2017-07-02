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    В Мексике в результате перестрелки погибли 19 человек

    В результате нападения погибли все 19 нападавших, пять полицейских получили легкие ранения© Courtesy İmage

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ 19 человек погибли в ходе столкновений между силами полиции и членами преступной группировки в Мексике.

    Как передает Report, об этом сoобщает AP.

    По данным, инцидент произошел в штате Синалоа на севере-западе страны в городе Вилла Юнион.

    Согласно официальному заявлению властей 19 человек на автомобилях напали на 15 полицейских, к которым позже на помощь пришли их коллеги. В результате нападения погибли все 19 нападавших, пять полицейских получили легкие ранения.

    Синалоа родина многичисленных мексиканских мафиози. Число убийств в штате возросло после того как лидер картеля Хоаким Газман по кличке Эль Чапо был экстрадирован в США.

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