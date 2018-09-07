В Мексике в нелегальном захоронении найдены черепа 166 человек

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Мексиканские следователи обнаружили 166 человеческих черепов в нелегальном захоронении в штате Веракрус.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press.

Оно является одним из крупнейших найденных в Мексике за последнее время. Одежда, личные вещи и другие части скелетов также были обнаружены, но следователи сосредоточили внимание на черепах в подсчёте, потому что каждый соответствует одному человеку.

Государственный прокурор Веракруса Хорхе Уинклер сообщил, что тела были похоронены около двух лет назад. Штат был местом кровопролитных боёв между наркокартелями "Зетас" и "Джалиско". Правоохранители не исключают, что найдут ещё больше останков. По соображениям безопасности точные координаты обнаруженного захоронения не сообщаются.