    В Мексике в ходе марша "Поколения Z" пострадали 100 полицейских

    • 16 ноября, 2025
    • 06:48
    В Мексике в ходе марша Поколения Z пострадали 100 полицейских

    В Мехико (столица Мексики - ред.) более 100 сотрудников полиции пострадали в результате столкновений с участниками антиправительственной манифестации движения "Поколение Z".

    Как передает Report, об этом на пресс-конференции сообщил секретарь общественной безопасности Мехико Пабло Васкес Камачо.

    "На данный момент у нас 60 раненых полицейских с незначительными травмами, которым помощь была оказана на месте. Еще 40 сотрудников были доставлены в больницы: 36 из них - с ушибами, порезами и легкими повреждениями, четверым оказывается специализированная помощь из-за травм и других повреждений, не представляющих угрозы для жизни", - указал он.

    По словам Васкеса Камачо, изначально манифестация проходила мирно, "пока группа людей в масках не начала совершать насильственные действия, из-за чего возникла необходимость увеличить полицейское присутствие для гарантии неприкосновенности и права на свободное выражение мнения остальных участников". Он добавил, что агрессивная группа демонстрантов атаковала правоохранителей, используя в том числе взрывоопасные предметы. Полиции удалось оттеснить нападавших и изъять камни, палки, молотки, цепи и другие предметы, пригодные для нападения.

    "Удалось задержать 20 человек, которых доставили в прокуратуру для установления ответственности и проведения необходимых следственных действий", - подчеркнул чиновник. Он отметил, что полиция действовала исключительно для сдерживания протестующих, не поддаваясь на провокации.

