İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Meksikada "Z nəsli"nin yürüşü zamanı 100 polis yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 16 noyabr, 2025
    • 07:23
    Meksikada Z nəslinin yürüşü zamanı 100 polis yaralanıb

    Mexikoda (Meksikanın paytaxtı – red.) "Z nəsli" hərəkatının hökumət əleyhinə nümayişi zamanı baş verən toqquşmalarda 100-dən çox polis əməkdaşı xəsarət alıb.

    "Report"un məlumatına görə, bunu mətbuat konfransında Mexiko şəhərinin ictimai təhlükəsizlik katibi Pablo Vaskes Kamaço bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda 60 polis əməkdaşı yüngül xəsarətlərlə yerindəcə tibbi yardım alıb. Daha 40 nəfər xəstəxanalara yerləşdirilib: onların 36-sı qançır, kəsik və yüngül xəsarətlər alıb, dörd nəfərə isə həyati təhlükə yaratmayan zədələrə görə ixtisaslaşmış tibbi yardım göstərilir.

    Vaskes Kamaçonun sözlərinə görə, nümayiş əvvəlcə dinc şəkildə keçib, lakin maskalı bir qrup zorakı hərəkətlərə başlayandan sonra digər iştirakçıların toxunulmazlığını və azad fikir ifadəsi hüququnu təmin etmək üçün polis qüvvələrinin artırılmasına ehtiyac yaranıb. O əlavə edib ki, aqressiv nümayişçilər hüquq-mühafizə orqanlarının üstünə partlayıcı maddələrdən istifadə etməklə hücuma keçiblər. Polis hücum edənləri geri otuzduraraq daş, çubuq, çəkic, zəncir və digər hücum üçün yararlı əşyaları müsadirə edib.

    "20 nəfər saxlanılıb və məsuliyyətin müəyyən edilməsi, zəruri istintaq hərəkətlərinin aparılması üçün prokurorluğa təhvil verilib", – deyə rəsmi vurğulayıb. O qeyd edib ki, polis yalnız nümayişçiləri cilovlamaq üçün hərəkət edib və təxribatlara uymayıb.

    Mexiko Z nəsli Aksiya
    В Мексике в ходе марша "Поколения Z" пострадали 100 полицейских

    Son xəbərlər

    07:23

    Meksikada "Z nəsli"nin yürüşü zamanı 100 polis yaralanıb

    Digər ölkələr
    06:48

    Tramp NBC telekanalını aparıcı Set Meyersi işdən çıxarmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    06:19

    "The Sunday Telegraph": Britaniya Baş nazirinin keçmiş müavini Starmerə qarşı plan hazırlayır

    Digər ölkələr
    05:55

    "Politico": Milyonlarla amerikalı ərzaq yardımından məhrum qala bilər

    Digər ölkələr
    05:24

    Rusiya Dövlət Dumasında vətəndaşların pensiyaya 10 il gec çıxması təklif olunub

    Region
    04:57

    KİV: Avstraliyada yarış avtomobili tamaşaçıları vurub

    Digər ölkələr
    04:41

    Çilidə prezident və parlament seçkiləri keçiriləcək

    Digər ölkələr
    04:17

    Almaniya texnologiyalar sürətlə dəyişdiyi üçün dron ehtiyatı yaratmayacaq

    Digər ölkələr
    03:47

    ABŞ Ədliyyə Nazirliyi Trampın imzalarına görə əfv fərmanlarını yenidən dərc edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti