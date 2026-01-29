İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    Azərbaycan Basketbol Liqasında XV tura start verilib

    Komanda
    • 29 yanvar, 2026
    • 16:53
    Azərbaycan Basketbol Liqasında XV tura start verilib

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XV tura start verilib.

    "Report"un məlumatına görə, turun ilk matçında "Lənkəran" "Ordu"nu qəbul edib.

    Lənkəran Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan qarşılaşma qonaqların qələbəsi ilə yekunlaşıb - 103:63

    Xallarının sayını 29-a çatdıran "Ordu" B qrupunda liderdir. Meydan sahibləri 19 xalla sonuncu - altıncıdır.

    Bu gün, saat 20:00-da Azərbaycan Basketbol Liqasında XI turdan təxirə salınmış NTD - "Gəncə" görüşü keçiriləcək.

    Qeyd edək ki, XV tura fevralın 1-də yekun vurulacaq.

    Azərbaycan Basketbol Liqası Lənkəran basketbol komandası Ordu basketbol komandası XV tur

