    В Мексике при нападении на бар погибли минимум шесть человек

    Другие страны
    • 30 ноября, 2025
    • 05:50
    По меньшей мере шесть человек погибли и восемь получили тяжелые ранения из-за вооруженного нападения на бар в городе Тула (штат Идальго) в Мексике.

    Как передает Report, об этом сообщает мексиканское издание El Universal со ссылкой на прокуратуру штата.

    Отмечается, что неизвестные напали на бар La Resaka 29 ноября около 1:30 по местному времени. Группа из как минимум семи человек ворвалась в заведение и открыла огонь из автоматов R-15.

    Правоохранительные органы начали расследование и проводят оперативные мероприятия для установления и задержания нападавших.

    Как отмечает El Universal, расположенная на юго-западе штата Идальго Тула в последнее время превратилась в точку противостояния местных преступных группировок, которые оспаривают контроль над территорией и возможность вести здесь нелегальный бизнес, в том числе заниматься кражей нефти и нефтепродуктов, торговлей наркотиками, вымогательством и рэкетом.

    Лента новостей