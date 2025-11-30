В Мексике при нападении на бар погибли минимум шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли и восемь получили тяжелые ранения из-за вооруженного нападения на бар в городе Тула (штат Идальго) в Мексике.

Как передает Report, об этом сообщает мексиканское издание El Universal со ссылкой на прокуратуру штата.

Отмечается, что неизвестные напали на бар La Resaka 29 ноября около 1:30 по местному времени. Группа из как минимум семи человек ворвалась в заведение и открыла огонь из автоматов R-15.

Правоохранительные органы начали расследование и проводят оперативные мероприятия для установления и задержания нападавших.

Как отмечает El Universal, расположенная на юго-западе штата Идальго Тула в последнее время превратилась в точку противостояния местных преступных группировок, которые оспаривают контроль над территорией и возможность вести здесь нелегальный бизнес, в том числе заниматься кражей нефти и нефтепродуктов, торговлей наркотиками, вымогательством и рэкетом.