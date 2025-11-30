İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Meksikada bara hücum nəticəsində azı altı nəfər öldürülüb

    Digər ölkələr
    • 30 noyabr, 2025
    • 06:39
    Meksikada bara hücum nəticəsində azı altı nəfər öldürülüb

    Meksikanın İdalqo ştatının Tula şəhərində silahlı şəxslərin bara hücumu nəticəsində azı altı nəfər ölüb, səkkiz nəfər ağır yaralanıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Meksikanın "El Universal" qəzeti ştat prokurorluğuna istinadən məlumat yayıb.

    Naməlum silahlılar "La Resaka" barına 29 noyabrda yerli vaxtla saat 01:30 radələrində hücum ediblər. Azı yeddi nəfərdən ibarət qrup bara daxil olaraq, R-15 avtomatlarından atəş açıb.

    Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları təqiqata başlayıb, hücum edənlərin müəyyən edilməsi və tutulması üçün operativ tədbirlər görülür.

    "El Universal" qeyd edib ki, cənub-qərbdəki İdalqo ştatında yerləşən Tula son zamanlar əraziyə nəzarət etmək və orada qanunsuz biznes aparmaq hüququ uğrunda mübarizə aparan yerli cinayətkar qruplar üçün qarşıdurma yerinə çevrilib. Bu qruplar neft və neft məhsullarının oğurlanması, narkotik qaçaqmalçılığı, şantaj və reketçilik kimi cinayətlər törədirlər.

    Meksika Hücum Silahlı qruplaşma
    В Мексике при нападении на бар погибли минимум шесть человек

