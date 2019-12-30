В Мексике одиннадцать человек погибли в автокатастрофе

Одиннадцать человек погибли, семеро пострадали в результате лобового столкновения седана и микроавтобуса в штате Чиапас в Мексике, среди погибших и пострадавших есть дети.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости".

"В результате транспортного происшествия в воскресенье на платной трассе Окосокоаутла-Арриага погибли 11 человек, ещё семь были ранены", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры штата Чиапас.

Личности погибших и пострадавших установлены, среди жертв - два ребёнка 12 лет и 17-летний подросток, ещё двое детей 7 и 13 лет находятся в больницах.