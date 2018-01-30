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    В Мексике нашли более 340 тайных захоронений с сотнями трупов за год

    К настоящему моменту удалось установить личности лишь 111 погибших

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Не менее 340 тайных захоронений, в которых находились тела и останки сотен человек, были найдены в мексиканском штате Веракрус.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный прокурор штата Хорхе Уинклер

    По словам Уинклера, нелегальные могилы были найдены в 44 муниципалитетах штата. Всего в них обнаружены 225 тел, 335 человеческих черепов и более 30 тысяч костных останков.

    Он также добавил, что к настоящему моменту удалось установить личности лишь 111 погибших, идентифицировать остальных специалисты пока не смогли. 

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