В Мексике нашли более 340 тайных захоронений с сотнями трупов за год

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Не менее 340 тайных захоронений, в которых находились тела и останки сотен человек, были найдены в мексиканском штате Веракрус.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный прокурор штата Хорхе Уинклер

По словам Уинклера, нелегальные могилы были найдены в 44 муниципалитетах штата. Всего в них обнаружены 225 тел, 335 человеческих черепов и более 30 тысяч костных останков.

Он также добавил, что к настоящему моменту удалось установить личности лишь 111 погибших, идентифицировать остальных специалисты пока не смогли.