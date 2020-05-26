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В Мексике коронавирусом заразились более 70 тыс. человек

​В Мексике коронавирусом заразились более 70 тыс. человек

Общее число заражений новым COVID-19 достигло в Мексике 71 105.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.

"Число выявленных за все время случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 достигло 71 105, из них активных случаев 20% - 14 020 человек, болеющих в настоящий момент", - сказал он.

По данным минздрава, за минувшие сутки общее число случаев заражения выросло на 2 485, а количество летальных случаев увеличилось на 454.

Отметим, что первый случай COVID-19 был выявлен в Мексике 28 февраля.

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