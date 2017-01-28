В Мексике из здания мэрии и полиции украли банкоматы и оружие

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Группа бандитов совершила дерзкое нападение на мэрию и полицейскую комендатуру небольшого города Нопальтепек близ Мехико, унеся хранившееся там оружие и два банкомата.
Как передает Report, оружие находилось в помещениях полицейской комендатуры на первом этаже здания городской администрации.
Группа из 20 преступников рано утром ворвалась в помещение, избила находившихся там двух стражей порядка и одного спасателя, после чего занялась грабежом.
В итоге бандиты унесли 11 стволов оружия и два банкомата и скрылись. В результате развернутой операции правоохранительных органов пока задержать никого не удалось, сообщает портал MVT.
News DepartmentАвтор новости
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