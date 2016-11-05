В Мексике десятки тысяч человек пострадали из-за последствий сильных ливней

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Более 17 тысяч семей в мексиканском штате Тамаулипас пострадали из-за обрушившихся на южную часть региона сильных ливней и вызванных ими подтоплений.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили представители властей.

В некоторых районах Тамаулипаса выпали более 200 мм осадков за несколько часов. Наиболее сложная ситуация наблюдается в муниципалитетах Мадера, Тампико и Альтамира.

"Мы объезжаем пострадавшие районы, чтобы оценить ущерб и в ближайшие часы иметь возможность объявить в них режим чрезвычайной ситуации, чтобы получить доступ к ресурсам Фонда по ликвидации стихийных бедствий", - заявил губернатор региона Франсиско Гарсиа Кабеса де Вака.

Он рассказал, что для жителей этих районов было оборудовано шесть центров временного размещения, и заверил, что всем им будет оказана необходимая помощь. Сведений о жертвах удара стихии обнародовано не было.