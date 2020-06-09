​В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 120 тыс человек

За последние сутки число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 выросло на 2 999 и составляет 120 102, выявлены 354 новых летальных случая.

сообщил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.

"Сегодня число лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 превысило 120 тысяч, это те люди, которые продемонстрировали синдромы болезни и выполнили лабораторный тест", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.

Наибольшее число больных сейчас находятся в городе Мехико (3 973) и штате Мехико (2 153). Власти страны изучают 46 398 подозрительных случаев заболеваний и 1 284 летальных исхода.

Напомним, что в июне в Мексике стартовал новый этап санитарных мер против коронавируса. Система регионального "светофора" из четырех фаз в зависимости от эпидемиологической обстановки регулирует возобновление всех видов деятельности. В настоящий момент для всех штатов установлен красный сигнал.