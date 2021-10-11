В Мексике бандиты застрелили полицейских

Четверо полицейских были убиты неизвестными преступниками в городе Сакатекас, столице одноименного штата в центральной части Мексики.

Четверо полицейских были убиты неизвестными преступниками в городе Сакатекас, столице одноименного штата в центральной части Мексики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в Twitter управление общественной безопасности штата.

"Мы глубоко скорбим из-за гибели сотрудников после трусливого нападения", - говорится в тексте. Бандиты открыли огонь по стражам порядка недалеко от футбольного поля, где проходил турнир детских команд. Сведений о пострадавших среди игроков и зрителей не поступало.

С января по сентябрь в Сакатекасе жертвами насилия стали около 900 человек. Согласно результатам опроса, проведенного в июне Национальным институтом статистики и географии, более 95% жителей Фреснильо - крупнейшего города штата - не чувствуют себя в безопасности.