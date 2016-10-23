В Мексике бандиты захватили поселок и несколько часов грабили его

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Группа бандитов захватила с целью грабежа и в течение нескольких часов удерживала контроль над поселком в мексиканском штате Идальго.

Как передает Report, об этом сообщает Excelsior.

По данным портала, примерно 20 преступников в масках ворвались в поселок Сан-Хуанико в среду днем. Они стреляли в воздух, в результате чего жители попрятались или сбежали. Однако некоторым удалось запечатлеть на свои телефоны нападавших.

Затем бандиты несколько часов грабили дома и угоняли крупный рогатый скот. Предварительно они разрушили мост через местную речку, чтобы отрезать поселок от связи с миром.

О преступлении стало известно только сейчас, когда жители сообщили о нем властям.