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    В Мексике бандиты захватили поселок и несколько часов грабили его

    Примерно 20 преступников в масках ворвались в поселок Сан-Хуанико

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Группа бандитов захватила с целью грабежа и в течение нескольких часов удерживала контроль над поселком в мексиканском штате Идальго.

    Как передает Report, об этом сообщает Excelsior.

    По данным портала, примерно 20 преступников в масках ворвались в поселок Сан-Хуанико в среду днем. Они стреляли в воздух, в результате чего жители попрятались или сбежали. Однако некоторым удалось запечатлеть на свои телефоны нападавших.

    Затем бандиты несколько часов грабили дома и угоняли крупный рогатый скот. Предварительно они разрушили мост через местную речку, чтобы отрезать поселок от связи с миром.

    О преступлении стало известно только сейчас, когда жители сообщили о нем властям.

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