В Мексике автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком, 11 человек погибли, 15 пострадали - ВИДЕО

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В Мексике автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком и упал в овраг после столкновения, погибли 11 человек, 15 пострадали.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, столкновение между автобусом и грузовиком произошло сегодня утром, 3 августа, в одном из штатов Мексики Тамаулипаса.

По предварительной информации, автобус с 25 пассажирами следовал в Мехико. По одной из версий, спровоцировал столкновение груз, который упал с прицепа грузовика. После ДТП автобус с пассажирами упал в овраг. Глубина ущелья составляет около 100 м.



