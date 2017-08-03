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    В Мексике автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком, 11 человек погибли, 15 пострадали - ВИДЕО

    Автобус с пассажирами упал в овраг

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В Мексике автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком и упал в овраг после столкновения, погибли 11 человек, 15 пострадали.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, столкновение между автобусом и грузовиком произошло сегодня утром, 3 августа, в одном из штатов Мексики Тамаулипаса.

    По предварительной информации, автобус с 25 пассажирами следовал в Мехико. По одной из версий, спровоцировал столкновение груз, который упал с прицепа грузовика. После ДТП автобус с пассажирами упал в овраг. Глубина ущелья составляет около 100 м.


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