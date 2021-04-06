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В Мексике 16 человек погибли в столкновении двух автобусов - ОБНОВЛЕНО

В Мексике 16 человек погибли в столкновении двух автобусов - ОБНОВЛЕНО Число жертв ДТП с двумя автобусами в штате Сонора на севере Мексики 6 апреля возросло до 16, еще 13 человек получили травмы
Другие страны
6 апреля 2021 г. 22:01
В Мексике 16 человек погибли в столкновении двух автобусов - ОБНОВЛЕНО

Число жертв ДТП с двумя автобусами в штате Сонора на севере Мексики 6 апреля возросло до 16, еще 13 человек получили травмы.

Как передает Report, об этом сообщила на своем сайте газета El Universal. Ранее сообщалось о 13 погибших.

Трагедия произошла на северо-западе региона. На дороге между городами Каборка и Сонойота микроавтобус с туристами врезался в служебный автобус, перевозивший работников горнодобывающего предприятия.

Сведений о причинах ДТП обнародовано не было. Власти штата приступили к выяснению обстоятельств случившегося.

20:57

Не менее 13 человек погибли во вторник в столкновении двух автобусов в штате Сонора на севере Мексики. Трагедия произошла на дороге между городами Каборка и Сонойота.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на своей странице в Twitter глава управления здравоохранения региона Энрике Клаусен.

На место автокатастрофы прибыли спасатели и несколько бригад скорой помощи. Несколько пострадавших были доставлены в больницы.

Сведений о причинах ДТП обнародовано не было.

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