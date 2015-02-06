 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Мексике 129 рабочих южнокорейской швейной фабрики подвергались насилию

    В отношении четырех руководителей компании Yes International возбуждено уголовное дело

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Мексиканские власти сообщили, что 129 работников южнокорейской швейной фабрики в штате Халиско подвергались физическому и сексуальному насилию.

    Как передает Report со ссылкой на Franc-Press, уточняется, что среди пострадавших есть дети.

    В отношении четырех руководителей компании Yes International, которых служащие назвали владельцами фабрики, возбуждено уголовное дело. Об этом заявили в Национальном институте миграции.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi