    В Мехико число погибших при взрыве цистерны с газом увеличилось до восьми

    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 23:25
    Число погибших в результате взрыва автоцистерны со сжиженным газом в столице Мексики увеличилось до восьми, пострадали 94 человека.

    Как передает Report, об этом на пресс-конференции сообщила мэр Мехико Клара Бругада.

    "К сожалению, 94 человека пострадали или получили ранения. С большим сожалением сообщаем, что из них восемь человек погибли. 22 находятся в критическом состоянии. 19 человек были выписаны благодаря работе врачей, медсестер и сотрудников скорой помощи", - отметила градоначальник.

    По ее данным, в больницах остаются 67 человек.

    Отметим, что в среду в Мехико произошел взрыв автоцистерны со сжиженным газом на автомобильной развязке в районе Истапалапа. Более 20 автомобилей были уничтожены огнем, повреждения получили расположенные поблизости здания.

    Цистерна принадлежала компании Gas Silza, входящей в Grupo Tomza. Прокуратура Мехико проводит расследование причин трагедии.

