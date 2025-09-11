В Мехико число погибших при взрыве цистерны с газом увеличилось до восьми

Число погибших в результате взрыва автоцистерны со сжиженным газом в столице Мексики увеличилось до восьми, пострадали 94 человека.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции сообщила мэр Мехико Клара Бругада.

"К сожалению, 94 человека пострадали или получили ранения. С большим сожалением сообщаем, что из них восемь человек погибли. 22 находятся в критическом состоянии. 19 человек были выписаны благодаря работе врачей, медсестер и сотрудников скорой помощи", - отметила градоначальник.

По ее данным, в больницах остаются 67 человек.

Отметим, что в среду в Мехико произошел взрыв автоцистерны со сжиженным газом на автомобильной развязке в районе Истапалапа. Более 20 автомобилей были уничтожены огнем, повреждения получили расположенные поблизости здания.

Цистерна принадлежала компании Gas Silza, входящей в Grupo Tomza. Прокуратура Мехико проводит расследование причин трагедии.