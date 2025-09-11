ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Удар по Йемену Катар Средний коридор Протесты во Франции
    Мэр Мехико сообщила о 57 пострадавших при взрыве газовой цистерны

    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 03:56
    По меньшей мере 57 человек пострадали в результате взрыва газовой автоцистерны в столице Мексики.

    Как передает Report, об этом написала мэр города Клара Бругада в соцсети Х.

    "Газовая автоцистерна объемом 49,3 тысячи литров, по предварительной версии, перевернулась. Точные причины происшествия предстоит установить прокуратуре. После опрокидывания произошла серия взрывов. В результате 57 человек получили ранения и были доставлены в разные больницы", - сообщила она. Повреждения получили также 18 автомобилей.

    "Девятнадцать пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Для эвакуации использовались вертолеты, кареты скорой помощи и все силы экстренных служб, прибывшие на место", - добавила она. 

    Мексика взрыв пострадавшие Клара Бругада
    Mexikoda partlayış baş verib, 57 nəfər xəsarət alıb

