Мэр Мехико сообщила о 57 пострадавших при взрыве газовой цистерны
Другие страны
- 11 сентября, 2025
- 03:56
По меньшей мере 57 человек пострадали в результате взрыва газовой автоцистерны в столице Мексики.
Как передает Report, об этом написала мэр города Клара Бругада в соцсети Х.
"Газовая автоцистерна объемом 49,3 тысячи литров, по предварительной версии, перевернулась. Точные причины происшествия предстоит установить прокуратуре. После опрокидывания произошла серия взрывов. В результате 57 человек получили ранения и были доставлены в разные больницы", - сообщила она. Повреждения получили также 18 автомобилей.
"Девятнадцать пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Для эвакуации использовались вертолеты, кареты скорой помощи и все силы экстренных служб, прибывшие на место", - добавила она.
Последние новости
04:28
Задержанного по подозрению в убийстве сторонника Трампа Чарли Кирка освободилиДругие страны
04:19
Япония впервые проводит учения с установками Typhon на своей территорииДругие страны
03:56
Мэр Мехико сообщила о 57 пострадавших при взрыве газовой цистерныДругие страны
03:22
Польша запросила заседание СБ ООН в связи с инцидентом с БПЛАДругие страны
02:46
Фото
Видео
На 60-й сессии Совета ООН по правам человека было оглашено заявление АзербайджанаВнешняя политика
02:37
Мерц надеется на скорое достижение надежного соглашения ЕС и США по пошлинамДругие страны
02:15
Во Франции в акции протеста "Заблокируем все" участвовали около 175 тыс. человекДругие страны
02:08
Трамп распорядился приспустить флаги в США из-за убийства активиста КиркаДругие страны
02:03