Mexikoda partlayış baş verib, 57 nəfər xəsarət alıb
Digər ölkələr
- 11 sentyabr, 2025
- 04:15
Meksikanın paytaxtında qaz daşıyan avtosisternin partlaması nəticəsində azı 57 nəfər xəsarət alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Mexiko şəhərinin meri Klara Bruqada "X" sosial şəbəkəsində məlumat paylaşıb.
"49,3 min litr həcmində olan qaz avtosisterni ilkin versiyaya görə aşıb. Hadisənin dəqiq səbəblərini prokurorluq müəyyən edəcək. Aşmadan sonra bir neçə partlayış baş verib. Nəticədə 57 nəfər xəsarət alıb, onlar müxtəlif xəstəxanalara yerləşdiriliblər", – deyə o bildirib.
O əlavə edib ki, 18 avtomobilə də ziyan dəyib.
"On doqquz yaralının vəziyyəti ağırdır. Onların təxliyəsi üçün helikopterlər, təcili yardım maşınları və bütün fövqəladə xidmət qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub", – mer əlavə edib.
