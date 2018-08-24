В Марселе на вокзале поезд сошел с рельсов

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Высокоскоростной поезд сошел с рельсов вечером в пятницу при въезде на вокзал Марселя, никто не пострадал.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Национальная железнодорожная компания Франции SNCF.

"Движение нарушено на вокзале Марселя из-за схода с рельсов высокоскоростного поезда, двигавшего на низкой скорости на въезде на вокзал", — сообщает SNCF в своем официальном аккаунте в сети Twitter.

На момент происшествия в составе находилось 350 пассажиров. "Никто из наших клиентов и сотрудников не пострадал", — отмечает компания.