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    В Манчестере вновь объявлена опасность взрыва

    Полиция подтвердила происшествие на городском проспекте Линсбэй

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В британском Манчестере в районе Траффорд перекрыты все дороги в связи с сообщением о наличии бомбы в школе.

    Как передает Report со ссылкой на Haber7, об этом сообщили в полиции.

    Военные также двинулись к школе. Полиция подтвердила происшествие на городском проспекте Линсбэй.

    Напомним, что ночью 22 мая на "Манчестер Арена" во время концертной программы американской поп-певицы Арианы Гранде произошел взрыв. В результате теракта 22 человека погибло, 59 ранены. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.

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