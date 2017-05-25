В Манчестере вновь объявлена опасность взрыва

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В британском Манчестере в районе Траффорд перекрыты все дороги в связи с сообщением о наличии бомбы в школе.

Как передает Report со ссылкой на Haber7, об этом сообщили в полиции.

Военные также двинулись к школе. Полиция подтвердила происшествие на городском проспекте Линсбэй.

Напомним, что ночью 22 мая на "Манчестер Арена" во время концертной программы американской поп-певицы Арианы Гранде произошел взрыв. В результате теракта 22 человека погибло, 59 ранены. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.