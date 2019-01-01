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    В Манчестере три человека получили ножевые ранения

    Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Три человека получили ножевые ранения в результате инцидента в новогоднюю ночь на железнодорожной станции Виктория в Манчестере, задержан один подозреваемый.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила транспортная полиция Манчестера.

    "Мы продолжаем разбираться с инцидентом на станции Виктория. Станция в настоящий момент закрыта. Полицейские работают на месте происшествия, один человек арестован", - сообщила полиция на странице в Twitter.По данным ряда СМИ, в результате инцидента пострадали один мужчина, женщина, а также один полицейский.

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