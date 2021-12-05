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В Мали объявили общенациональный траур после террористической атаки

В Мали объявили общенациональный траур после террористической атаки Президент Мали переходного периода полковник Ассими Гоита объявил трехдневный общенациональный траур по жертвам террористической атаки, в ходе которой были убиты 30 мирных жителей.
Другие страны
5 декабря 2021 г. 03:59
В Мали объявили общенациональный траур после террористической атаки

Президент Мали переходного периода полковник Ассими Гоита объявил трехдневный общенациональный траур по жертвам террористической атаки, в ходе которой были убиты 30 мирных жителей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cоответствующий указ опубликован в субботу на портале администрации президента.

Траур начинается в ближайшее воскресенье.

По данным правительства Мали, 3 декабря в районе города Бандиагара боевики напали на грузовик, который перевозил людей на рынок, и убили 31 человека. Еще 17 получили ранения. На место нападения направлены дополнительные армейские силы с тем, чтобы найти и обезвредить совершивших атаку боевиков.

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