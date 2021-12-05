В Мали объявили общенациональный траур после террористической атаки

Президент Мали переходного периода полковник Ассими Гоита объявил трехдневный общенациональный траур по жертвам террористической атаки, в ходе которой были убиты 30 мирных жителей.
Траур начинается в ближайшее воскресенье.
По данным правительства Мали, 3 декабря в районе города Бандиагара боевики напали на грузовик, который перевозил людей на рынок, и убили 31 человека. Еще 17 получили ранения. На место нападения направлены дополнительные армейские силы с тем, чтобы найти и обезвредить совершивших атаку боевиков.