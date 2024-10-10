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В Мали из-за наводнений погибли 77, пострадали 148 человек

В Мали из-за наводнений погибли 77, пострадали 148 человек В Республике Мали из-за сильных наводнений погибли не менее 77 человек, 148 были ранены.
Другие страны
10 октября 2024 г. 19:21
В Мали из-за наводнений погибли 77, пострадали 148 человек

В Республике Мали из-за сильных наводнений погибли не менее 77 человек, 148 были ранены.

Как передает Report со ссылкой на портал Мalijet, об этом заявил малийский премьер-министр переходного периода Чогель Кокалла Маига, выступая на заседании межминистерского комитета управления кризисами и катастрофами.

"В результате случаев наводнений затронуты 47 955 домохозяйств, объединяющих 264 648 человек, из них 77 погибли и 148 ранены", - сообщил премьер.

По его словам, разрушено множество жилых домов, школ, объектов инфраструктуры.

В нынешнем году всего примерно 4 млн человек пострадали от беспрецедентных наводнений, охвативших страны Западной и Центральной Африки. Больше других затронуты Нигерия, Чад, Мали, Гвинея, Нигер, Камерун, Гана и Либерия, где погибли сотни людей, уничтожены обширные посевные площади сельскохозяйственных культур.

Специалисты видят причины разрушительных наводнений в глобальных климатических переменах. По данным Международного комитета Красного Креста, в Сахеле средние температуры повышаются в полтора раза быстрее, чем в других странах.

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