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В Мали французская база подверглась ракетному обстрелу

В Мали французская база подверглась ракетному обстрелу Французская военная база в районе Гао на севере Мали подверглась ракетному обстрелу.
Другие страны
23 января 2022 г. 12:25
В Мали французская база подверглась ракетному обстрелу

Французская военная база в районе Гао на севере Мали подверглась ракетному обстрелу.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, подробности инцидента не приводятся.

Между тем минобороны Италии сообщило, что из 20 итальянских военнослужащих, выполнявших миссию на военной базе, никто не пострадал.

Глава ведомства Лоренцо Герини внимательно следит за развитием ситуации, говорится в информации.

В районе Гао расположена основная французская военная база в Мали. Этот регион также считается центром операции "Бархан", которую Франция проводит в Мали с 2013 года.

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Версия на английском языке French military base attacked in Mali
Версия на азербайджанском языке Malidəki Fransa bazası raket atəşinə tutulub

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