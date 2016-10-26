В малайзийской больнице в результате пожара погибли шесть человек

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Не менее шести пациентов погибли и лишь одного удалось спасти в ходе пожара в отделении интенсивной терапии больницы Sultanah Aminah в столице малайзийского штата Джохор городе Джохор-Бару.

Как передает Report, об этом заявил один из руководителей местной полиции Сулайман Саллех (Sulaiman Salleh).

"Мы считаем, что все жертвы задохнулись в результате сильного задымления палаты", — цитирует его в среду издание Star.

По словам главы пожарной охраны Джохора Османа Абдуллы (Othman Abdullah), для тушения пожара, охватившего два этажа здания, в котором находились сотни сотрудников и пациентов, потребовались десять пожарных машин и усилия 160 человек.