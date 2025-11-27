В Малайзии число эвакуированных из-за наводнений превысило 34 тыс.человек
Другие страны
- 27 ноября, 2025
- 10:59
Число жителей Малайзии, эвакуированных из-за сильных наводнений в стране, превысило 34 тыс. человек.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Bernama.
По его данным, общее число временных переселенцев составляет 34 339, в стране организовано более 180 эвакуационных центров.
В 2024 году размер ущерба от охвативших Малайзию наводнений составил 933,4 млн ринггитов ($225 млн), что сопоставимо с 0,05% ВВП страны.
