Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Малайзии число эвакуированных из-за наводнений превысило 34 тыс.человек

    Другие страны
    • 27 ноября, 2025
    • 10:59
    В Малайзии число эвакуированных из-за наводнений превысило 34 тыс.человек

    Число жителей Малайзии, эвакуированных из-за сильных наводнений в стране, превысило 34 тыс. человек.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Bernama.

    По его данным, общее число временных переселенцев составляет 34 339, в стране организовано более 180 эвакуационных центров.

    В 2024 году размер ущерба от охвативших Малайзию наводнений составил 933,4 млн ринггитов ($225 млн), что сопоставимо с 0,05% ВВП страны.

    Малайзия наводнение эвакуация
    Malayziyada təxliyə olunanların sayı 34 min nəfəri ötüb

    Последние новости

    11:43

    НБКО Finex Kredit вновь увеличивает уставный капитал

    Финансы
    11:42

    Сахиль Бабаев: Азербайджан ценит принципиальную позицию Иордании в пользу мира и стабильности

    Бизнес
    11:38

    В Астаре изъято 62 кг наркотиков

    Происшествия
    11:36

    В Наримановском суде рассматривают дело о гибели мужчины в канализационном коллекторе

    Происшествия
    11:31

    По маршруту Баку-Агстафа-Баку запустят дополнительные рейсы

    Инфраструктура
    11:29

    В Азербайджане за 10 месяцев выдано ипотечных кредитов на 371 млн манатов

    Финансы
    11:28

    Посол Беларуси: ЕАЭС стремится укрепить взаимодействие с Азербайджаном

    Внешняя политика
    11:28

    В Бишкеке стартовал саммит ОДКБ с участием президентов пяти стран

    В регионе
    11:25

    Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 8%

    Финансы
    Лента новостей