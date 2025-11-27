İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası TDT
    Malayziyada təxliyə olunanların sayı 34 min nəfəri ötüb

    Digər ölkələr
    • 27 noyabr, 2025
    • 11:08
    Malayziyada təxliyə olunanların sayı 34 min nəfəri ötüb

    Malayziyada baş verən güclü daşqınlarla əlaqədar təxliyə edilən sakinlərin sayı 34 min nəfəri ötüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bernama" agentliyi məlumat yayıb.

    Agentliyin məlumatına görə, müvəqqəti köçkünlərin ümumi sayı 34 min 339 nəfərdir, ölkədə 180-dən çox təxliyə mərkəzi yaradılıb.

    2024-ci ildə Malayziyanı bürüyən daşqınlar nəticəsində ölkəyə 225 milyon dollar ziyan dəyib.

    Malayziya daşqınlar
