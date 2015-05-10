​В Македонии объявлен траур по погибшим полицейским

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В Македонии объявлен двухдневный национальный траур по шести полицейским, погибшим в перестрелке с неизвестными вооруженными лицами в городе Куманово, сообщает Report со ссылкой на BBC.

В ходе нападения на этот город в субботу погибли также несколько боевиков. В течение ночи в городе несколько раз возобновлялась перестрелка, но к утру всё стихло.

Министр внутренних дел Македонии заявила, что группа вооруженных боевиков проникла через границу, но не сообщила, через какую именно. По ее словам, они планировали совершить налет на государственные учреждения.

Оппозиция уже заявила, что правительство таким образом пытается отвлечь внимание общественности от углубляющегося политического кризиса в стране.