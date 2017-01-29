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    В Махачкале на заправке прогремел взрыв

    На месте уже работают пожарные и служба медицины катастроф

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Взрыв произошел на автозаправке в поселке Степной в Махачкале, информация о жертвах и пострадавших уточняется.

    Как передает Report, об этом сoобшил РИА Новости в субботу источник в экстренных службах региона.

    "Взрыв произошел на автозаправочной станции в поселке Степной Махачкалы. На месте происшествия работают спасатели, выехала бригада скорой помощи, информация о жертвах и пострадавших уточняется", — сказал собеседник агентства.

    В ГУМЧС региона РИА Новости подтвердили информацию о пожаре на заправке.

    На месте уже работают пожарные и служба медицины катастроф.

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