В Мьянме отменено действовавшее 66 лет положение о чрезвычайной ситуации

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Президент Мьянмы Тхин Джо подписал постановление об отмене положения о чрезвычайной ситуации, которое действовало в стране 66 лет. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, после этого правительство страны приняло закон, отменяющий действие положения о ЧС.

Положение о чрезвычайной ситуации вступило в силу в 1950 году, когда Мьянма получила независимость от Великобритании. Согласно положению, саботаж и государственная измена карались смертной казнью, а за распространение ложной информации и нарушение общественной морали предусматривались длительные тюремные сроки.