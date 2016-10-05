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    В Мьянме отменено действовавшее 66 лет положение о чрезвычайной ситуации

    Президент Мьянмы подписал соотвествующее постановление

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/  Президент Мьянмы Тхин Джо подписал постановление об отмене положения о чрезвычайной ситуации, которое действовало в стране 66 лет. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, после этого правительство страны приняло закон, отменяющий действие положения о ЧС. 

    Положение о чрезвычайной ситуации вступило в силу в 1950 году, когда Мьянма получила независимость от Великобритании. Согласно положению, саботаж и государственная измена карались смертной казнью, а за распространение ложной информации и нарушение общественной морали предусматривались длительные тюремные сроки.

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