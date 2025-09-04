В Лондоне в результате ДТП с двухэтажным автобусом пострадали 17 человек

В Лондоне двухэтажный автобус выехал на тротуар и врезался в здание рядом с одним из самых оживленных железнодорожных вокзалов города - станцией "Виктория".

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным полиции, 15 человек были госпитализированы, еще двоим была оказана медицинская помощь на месте. Жизни пострадавших, включая водителя автобуса, ничего не угрожает.