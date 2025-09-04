Londonda avtobus qəzası nəticəsində 17 nəfər xəsarət alıb
Digər ölkələr
- 04 sentyabr, 2025
- 18:17
Londonda ikimərtəbəli avtobus səkiyə çıxaraq şəhərin ən sıx dəmiryol vağzallarından biri olan "Viktoriya" stansiyasının yaxınlığındakı binaya çırpılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Associated Press" agentliyi məlumat yayıb.
Polisin məlumatına görə, 15 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib, daha iki nəfərə yerində tibbi yardım göstərilib.
Avtobus sürücüsü də daxil olmaqla xəsarət alanların həyatına heç bir təhlükə yoxdur.
