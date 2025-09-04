İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    Londonda avtobus qəzası nəticəsində 17 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    • 04 sentyabr, 2025
    • 18:17
    Londonda ikimərtəbəli avtobus səkiyə çıxaraq şəhərin ən sıx dəmiryol vağzallarından biri olan "Viktoriya" stansiyasının yaxınlığındakı binaya çırpılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Associated Press" agentliyi məlumat yayıb.

    Polisin məlumatına görə, 15 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib, daha iki nəfərə yerində tibbi yardım göstərilib.

    Avtobus sürücüsü də daxil olmaqla xəsarət alanların həyatına heç bir təhlükə yoxdur.

