    В Лондоне произошел пожар в бывшей штаб-квартире BBC

    Другие страны
    • 06 сентября, 2025
    • 13:02
    В Лондоне произошел пожар в бывшей штаб-квартире BBC

    В субботу около 100 пожарных были вызваны для тушения пожара в бывшей штаб-квартире BBC в Лондоне.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщает британский общественный вещатель.

    По информации Лондонской пожарной службы, к тушению пожара были привлечены подразделения из Хаммерсмита, Северного Кенсингтона, Кенсингтона, Чизика и соседних районов. Пожар возник в девятиэтажном здании вскоре после 3 часов утра по местному времени.

    Огонь распространился на верхние этажи здания, загорелись ресторан, внешняя терраса и вентиляционные системы. Существует вероятность, что пострадало некоторое количество квартир.

    Причина возгорания пока неизвестна. Сообщений о пострадавших или погибших не поступало.

    Лента новостей