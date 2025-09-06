В Лондоне произошел пожар в бывшей штаб-квартире BBC

В субботу около 100 пожарных были вызваны для тушения пожара в бывшей штаб-квартире BBC в Лондоне.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщает британский общественный вещатель.

По информации Лондонской пожарной службы, к тушению пожара были привлечены подразделения из Хаммерсмита, Северного Кенсингтона, Кенсингтона, Чизика и соседних районов. Пожар возник в девятиэтажном здании вскоре после 3 часов утра по местному времени.

Огонь распространился на верхние этажи здания, загорелись ресторан, внешняя терраса и вентиляционные системы. Существует вероятность, что пострадало некоторое количество квартир.

Причина возгорания пока неизвестна. Сообщений о пострадавших или погибших не поступало.