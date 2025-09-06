В Лондоне произошел пожар в бывшей штаб-квартире BBC
Другие страны
- 06 сентября, 2025
- 13:02
В субботу около 100 пожарных были вызваны для тушения пожара в бывшей штаб-квартире BBC в Лондоне.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщает британский общественный вещатель.
По информации Лондонской пожарной службы, к тушению пожара были привлечены подразделения из Хаммерсмита, Северного Кенсингтона, Кенсингтона, Чизика и соседних районов. Пожар возник в девятиэтажном здании вскоре после 3 часов утра по местному времени.
Огонь распространился на верхние этажи здания, загорелись ресторан, внешняя терраса и вентиляционные системы. Существует вероятность, что пострадало некоторое количество квартир.
Причина возгорания пока неизвестна. Сообщений о пострадавших или погибших не поступало.
