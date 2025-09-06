İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    • 06 sentyabr, 2025
    • 13:15
    Londonda BBC-nin keçmiş mənzil-qərargahında yanğın olub

    Bu gün Londonda BBC-nin keçmiş mənzil-qərargahında baş verən yanğının söndürülməsinə təxminən 100 yanğınsöndürən cəlb olunub.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə BBC məlumat yayıb.

    London Yanğınsöndürmə Xidmətinin məlumatına görə, yanğın doqquzmərtəbəli binada başlayıb.

    Alov binanın yuxarı mərtəbələrinə yayılıb, restoran, terras və havalandırma sistemləri yanıb.

    Yanğının səbəbi hələlik məlum deyil. Xəsarət alanlar və ya ölənlər barədə məlumat daxil olmayıb.

