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В Лондоне проходит парад в честь юбилея правления Елизаветы II

В Лондоне проходит парад в честь юбилея правления Елизаветы II Торжественный парад в честь 70-летнего юбилея пребывания на троне королевы Великобритании Елизаветы II проходит сегодня в Лондоне.
Другие страны
2 июня 2022 г. 16:08
В Лондоне проходит парад в честь юбилея правления Елизаветы II

Торжественный парад в честь 70-летнего юбилея пребывания на троне королевы Великобритании Елизаветы II проходит сегодня в Лондоне.

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, в мероприятии принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих из разных подразделений королевских вооруженных сил и 400 музыкантов.

Кульминацией праздничных мероприятий станет запланированный на 5 июня парад с участием 10 тыс. человек, среди которых ожидаются знаменитости. Шествие начнется под перезвон колоколов Вестминстерского аббатства, откуда его участники проследуют до Букингемского дворца.

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Версия на азербайджанском языке Londonda II Elizabetin hakimiyyətinin yubileyi şərəfinə parad keçirilir

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